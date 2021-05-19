Пассажиропоток в украинских аэропортах упал на треть Аэропорты Украины в январе-апреле 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 2,7 млн пассажиров, что на 33,2% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.



Об этом говорится в данных Государственной авиационной службы Украины, передает Интерфакс-Украина.



Как сообщается, в международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период сократился на 34,2% - до 2,4 млн чел.



Украинские авиакомпании за четыре месяца 2021 года обслужили 1,63 млн чел., что на 16,2% ниже показателя за четыре месяца 2020 года. В том числе в международном сообщении перевезено 1,49 млн человек (сокращение на 15,2%).



При этом за январь-апрель 2021 года авиакомпании выполнили 14,9 тыс. коммерческих рейсов (сокращение на 11,8%), в том числе11,7 тыс. международных (-16,4%).



Как сообщалось, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



