Рада приняла отставку Криклия и Петрашко Верховная Рада приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 280 народных депутатов. Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.



Верховная Рада назначила И.Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. До этого он с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.



Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики, который также получит пост первого вице-премьер-министра.



Также Верховная Рада приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Это решение поддержали 284 народных депутата. Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.



В.Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года, он стал одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки Кабмина Алексея Гончарука.



Накануне депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании утвердила на должность министра инфраструктуры кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в четверг.



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