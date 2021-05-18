Украина может получить транш МВФ уже в сентябре Украина может получить транш от Международного валютного фонда уже в сентябре 2021 года, однако важно, чтобы за все требования Верховная Рада успела проголосовать в июне, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.



Он подчеркнул, что необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы уже находятся в парламенте.



"Осталось, чтобы депутаты Верховной Рады проголосовали за те законодательные проекты, которые были отправлены в Верховную Раду. Речь идет о судебной системе, о реформировании судебной системы, антикоррупционной реформе, повышении независимости НБУ", - сказал он.



По словам О.Устенко, если все пойдет по плану – деньги от МВФ не придется долго ждать.



"В августе, как и всегда, мы ожидаем длительные каникулы МВФ. Надо спешить, чтобы это решение было принято до августа. Вот почему мы ожидаем, что в июне Рада должна все проголосовать. Тогда в сентябре мы сможем получить деньги от МВФ. Это позволит сформировать финансовую подушку безопасности для Украины", – подчеркнул он.



Сейчас Украина находится в 18-месячной программе stand-by на 5 млрд долл. Первый транш в размере 2,1 млрд долл. Украина получила сразу после утверждения программы - 9 июня 2020 года. Однако после того МВФ поставил на паузу выделения Украине следующих траншей.



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