Финансовые компании не хотят кредитовать перегретый стальной рынок Кредитные лимиты и финансирование в сталелитейной промышленности становятся главной темой дня, даже опережая доступность материалов. Финансовые компании крайне неохотно увеличивают кредитование только для того, чтобы удовлетворить рыночные спекуляции, опасаясь перегретого рынка с рекордным ростом цен.



Как отмечают британские аналитики MEPS, текущие лимиты во многом основаны на результатах 2019 года. За прошедшее время многие металлургические компании пострадали в финансовом плане из-за коронавируса, и показатели за 2020 год кажутся банкирам не слишком привлекательными, так же, как и желание предприятий обратится в банки за дополнительными кредитами.



Поставщики стали столкнулись с дефицитом товарных кредитов для сокращения сроков оплаты. В Италии, где сроки поставки металлопродукции традиционно являются одними из самых продолжительных в Европе, комбинаты настаивают на сокращении сроков отсрочки оплаты до 30 дней с 60. Другие предприятия требуют деньги вперед, поскольку у них проблемы с поставками сырья. Однако такой шаг вновь перекладывает риск на клиента, поскольку банковские гарантии трудно обеспечить.



Несколько трейдеров-импортеров исчерпали свои кредитные линии и просят конечных клиентов получить аккредитивы. Многие из них не могут или не хотят подчиняться не только из-за их собственных финансовых ограничений, но и потому, что это нарушает нормальные договоренности и даже ставит под сомнение роль трейдеров. Такие деловые отношения могут стать сложными, если нынешний бум завтра вдруг рухнет.



Дистрибьюторы и сервисные центры удвоили свои инвестиции только для того, чтобы поддерживать нормальный уровень запасов. Это растягивает финансовые ресурсы. Сокращение запасов и повышение прибыльности может оказаться привлекательным, хотя и краткосрочным решением в нынешних условиях. Однако это увеличит производственные затраты конечных пользователей, подавив частный спрос и усугубив инфляционное давление.



В то же время повышение процентных ставок - это последнее, чего хотят видеть правительства, поскольку они пытаются поддержать увеличение инвестиций, чтобы помочь восстановлению после коронавируса.



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