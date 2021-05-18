ArcelorMittal делает ставку на биоэнергетику с улавливанием и хранением углерода Биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (BECCS) предлагает более экономичное и легкодоступное решение для обезуглероживания сталелитейной промышленности в Европе, чем использование чистого водорода, заявил 17 мая глава стратегии производителя стали ArcelorMittal Дэвид Кларк.



Рассматривая четыре ключевых фактора, которые компания использует для оценки путей использования возобновляемых источников энергии - существующие технологии, доступность систем чистой энергии, экономика и другие преимущества помимо декарбонизации стали - ArcelorMittal рассматривает BECCS как наиболее многообещающее решение, сказал Д.Кларк.



"Мы знаем, что биомасса заменила уголь, - сказал он. - Мы используем его на наших предприятиях в Бразилии и других местах в течение многих-многих лет. У нас есть проект в Бельгии, который мы начнем в следующем году, используя древесные отходы, используя их для производства био-угля». Это проект по сокращению выбросов от биоугля для производства биоэтанола.



Хотя биомасса является ограниченным ресурсом, ArcelorMittal не видит проблем с доступностью.



"Когда вы смотрите на цифры и доступность, особенно когда вы смотрите на потоки отходов, мы полагаем, что существует потенциальная и небольшая проблема с доступностью", - добавил Д.Кларк.



Д.Кларк пояснил, что, хотя технология была проверена для водорода, производимого либо путем электролиза воды с помощью возобновляемых источников энергии, либо путем парового риформинга метана с использованием CCS, экономические соображения будут препятствием для использования чистого водорода в сталелитейном секторе.



«Стоимость и экономичность производства стали с использованием водорода сегодня очень высока, - сказал он. - Мы можем представить себе, как затраты на водород могут развиваться в будущем, но в основном они основаны на стоимости чистой электроэнергии, которую, опять же, мы смотрим как минимум на 10, если не на 20 лет, прежде чем мы увидим положительные экономические показатели. У нас нет таких сроков, в которые можно было бы существенно сократить выбросы от производства стали сегодня, по крайней мере, в Европе".



По словам Д.Кларка, при нынешних затратах на производство зеленого водорода для обеспечения конкурентоспособности затрат на водород потребуется цена углерода в несколько сотен евро, по сравнению с ценой на углерод ниже 100 евро за тонну (121 доллар за тонну) для других стран. решения.



Д.Кларк сказал, что главным преимуществом BECCS, по мнению ArcelorMittal, является возможность отрицательного выброса углерода.



"Если вы подпитываете производство стали из принципиально возобновляемых источников углерода, объедините это с CCU и CCS, тогда сталелитейный сектор не только станет углеродно-нейтральным, но потенциально станет его поглотителем", - резюмировал Д.Кларк.



ArcelorMittal обязалась к 2030 году сократить выбросы CO2 на 30% по сравнению с уровнями 2018 года.



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