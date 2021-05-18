Фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну, поскольку стремительный рост производства стали в Китае показал, что нет никаких признаков охлаждения отрасли, несмотря на попытки правительства ограничить объем производства с прошлогоднего рекорда более 1 млрд тонн.



Производство нерафинированной стали в апреле выросло до 97,9 млн тонн, что стало рекордным за месяц и за день.



Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 2%, до 205,70 долл. за тонну после падения примерно на 11% за два предыдущих торговых дня. Контракты в Даляне закрылись с повышением на 2,1% после снижения дневного лимита в пятницу. Фьючерсы на арматуру упали на 0,8% в Шанхае, а горячекатаный рулон упал на 3%.



Железная руда резко выросла в начале прошлой недели, что побудило власти принять дальнейшие меры в отношении сталелитейного сектора. Сталелитейные заводы от Таншана до Шанхая были предупреждены не подделывать и не распространять информацию о повышении цен после того, как премьер-министр Ли Кэцян призвал страну бороться с ростом цен.



Биржа в Даляне повысила торговые лимиты на железную руду, а Шанхайская фьючерсная биржа планирует со вторника поднять торговые лимиты на фьючерсы на деформированный стальной прокат и горячекатаный лист.



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