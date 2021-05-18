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Фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну

18.05.21 16:16 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну, поскольку стремительный рост производства стали в Китае показал, что нет никаких признаков охлаждения отрасли, несмотря на попытки правительства ограничить объем производства с прошлогоднего рекорда более 1 млрд тонн.

Производство нерафинированной стали в апреле выросло до 97,9 млн тонн, что стало рекордным за месяц и за день.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 2%, до 205,70 долл. за тонну после падения примерно на 11% за два предыдущих торговых дня. Контракты в Даляне закрылись с повышением на 2,1% после снижения дневного лимита в пятницу. Фьючерсы на арматуру упали на 0,8% в Шанхае, а горячекатаный рулон упал на 3%.

Железная руда резко выросла в начале прошлой недели, что побудило власти принять дальнейшие меры в отношении сталелитейного сектора. Сталелитейные заводы от Таншана до Шанхая были предупреждены не подделывать и не распространять информацию о повышении цен после того, как премьер-министр Ли Кэцян призвал страну бороться с ростом цен.

Биржа в Даляне повысила торговые лимиты на железную руду, а Шанхайская фьючерсная биржа планирует со вторника поднять торговые лимиты на фьючерсы на деформированный стальной прокат и горячекатаный лист.

МинПром

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