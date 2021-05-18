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ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.

18.05.21 14:13 , Бизнес Цензор
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Холдинг "ДТЭК Энерго" завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривает конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга в новые еврооблигации. Как сообщает пресс-служба компании, соглашение с кредиторами было утверждено Высоким судом Англии и Уэльса и вступило в силу 17 мая.

Согласно условиям реструктуризации часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" будет конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нафтогаз" в сумме 425 млн долл. со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз") будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму 1,65 млрд долл. "ДТЭК Энерго" со ставкой 7% годовых и сроком погашения 31 декабря 2027 года.

В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализированная и добавлена ​​к основной сумме долга.

Как сообщалось, ранее "ДТЭК Энерго" уточняло, что к соглашению в рамках реструктуризации долга компании отказался присоединится российский "Газпромбанк", который решил обратиться в Сингапурский международный арбитражный центр в отношении долга на 22 млн швейцарских франков.

В отношении "Газпромбанка" энергохолдинг сообщал, что российский банк в ходе судебного разбирательства добился ограничительных постановлений Окружного суда Никосии (Кипр) и Окружного суда Амстердама (Нидерланды).

Напомним, 27 марта 2020 года "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также обратился к кредиторам с просьбой о реструктуризации задолженности. При этом только осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК Рината Ахметова. В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн.

По итогам 2020 года "ДТЭК Энерго" отчитывалось об убытке на 19,13 млрд грн при выручке 47,24 млрд грн. Валовая прибыль компании за минувший год составила 4,78 млрд грн, а операционный убыток – 5,47 млрд грн, в том числе из-за списания 7,61 млрд грн в финансовых инструментах. Кроме этого, негативный вклад в финансовые показатели внес убыток по курсовым разницам в размере 7,13 млрд грн из-за ослабления гривни и финансовые расходы в 7,22 млрд грн, лишь частично компенсированные финансовыми доходами в 1,14 млрд грн.

МинПром

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