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В 1 квартале ОГТС Украины получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн

18.05.21 13:52 , Укринформ
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За I квартал 2021 года ООО "Оператор ГТС Украины" получило чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Более 80% дохода ОГТСУ от основной деятельности получены в результате международных операций и менее 20% приходится на внутренний рынок. Поэтому, учитывая плановое сокращение в 2021-24 годах транзита газа с 65 млрд кубометров до 40 млрд кубометров, согласно условиями текущего транзитного контракта, прибыль сократилась на 1,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - заметили у Оператора.

В ОГТСУ подчеркнули, что на эти результаты повлияла задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРС) за отобранный газ из системы магистральных газопроводов. Сейчас долги и начисления к уплате операторов ГРС составляют почти 10 млрд грн.

"Оператор ГТС Украины успешно и эффективно начал этот год, о чем свидетельствует прибыль в размере 4,6 млрд грн. Однако на результат повлияла задолженность облгазов, наращенная в течение февраля-марта 2021-го. На сегодняшний день операторы ГРС имеют задолженность почти 10 млрд грн. В соответствии с этой суммой увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ была бы почти вдвое больше - 8,6 млрд грн", - пояснил финансовый директор Оператора ГТС Украины Юрий Кулик.

По результатам 2020 года - первого года работы независимого Оператора ГТС Украины - компания получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн.

МинПром

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