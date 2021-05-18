В Китае алюминиевые мощности переносят на юг страны

Как сообщает информационное агентство Reuters, компания Hongqiao Group, крупнейший частный производитель алюминия в Китае, готовит новый проект по переносу производственных мощностей на юг страны, в провинцию Юньнань, богатую гидроресурсами.
В 2019 г. компания уже разместила в Юньнани мощности по производству около 2 млн т первичного алюминия в год, переместив их из провинции Шаньдун. По данным Reuters, вскоре Hongqiao Group может стартовать второй такой проект на 1 млн т.
Строительство новых предприятий на юге страны обусловлено тем, что значительную часть энергетических мощностей составляют гидроэлектростанции. Поэтому компания может производить там "чистый" алюминий с минимальными выбросами углекислого газа. Кроме того, в провинции Шаньдун ужесточаются экологические требования, что делает бизнес в этом регионе менее привлекательным.
В настоящее время мощности Hongqiao Group по производству первичного алюминия оцениваются в 6,46 млн т в год. Таким образом, почти половина из них через несколько лет может переехать в Юньнань.