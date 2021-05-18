Немецкие экологи хотят опротестовать возобновление работ по Северному потоку-2 Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода "Северный поток – 2" в водах ФРГ, сообщается в заявлении DUH, опубликованном в понедельник.



"Вопреки здравому смыслу климатической политики BSH разрешило продолжить строительство крупнейшего в Европе проекта в сфере ископаемого топлива. Решение BSH также противоречит духу и тексту решения Федерального конституционного суда ФРГ об охране окружающей среды. Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация "Северного потока – 2" несовместимы с климатическими целями…Мы подадим заявление в административный суд Гамбурга с целью восстановления приостанавливающего действия нашего иска. Мы используем все правовые средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого устаревшего мегапроекта", – заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.



Согласно заявлению BSH, пока разрешено только уложить трубы для "Северного потока – 2" на дно, а монтажные работы могут начаться позднее, в конце мая.



Как сообщалось, ранее в понедельник BSH разрешило немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток – 2" в германской исключительной экономической зоне на отрезке в 2 километра. Приостановку разрешения на строительство, выданного с сентября до конца мая, вызвали иски природоохранных организаций, в том числе DUH. Ведомство рассмотрело имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.



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