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Стальное перемирие США и ЕС выгодно для Украины – Магера

18.05.21 12:03
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С приходом к власти администрации Байдена появилась надежда на потепление торговых отношений между США и Евросоюзом, отмечает народный депутат Сергей Магера.

"Дело в том, что торговые ограничения сильно ударили по американской промышленности, потребляющей металл. За несколько лет в США сильно выросли цены на сталь и сформировался ее дефицит. Промышленные компании обратились к Байдену с просьбой отменить пошлины Трампа", - сказал он.

Как известно, в феврале 2021 года ЕС сделал первый шаг навстречу США, выразив готовность освободить от пошлин американский импорт в объеме 3,4 млрд долл. А некоторое время спустя власти Евросоюза предложили Соединённым Штатам приостановить действие импортных пошлин на полгода, пока будут вестись переговоры. По словам осведомленных источников, стороны намерены до начала июня заключить временное соглашение по пошлинам на импорт стали.

""Стальное перемирие" между США и ЕС принесет Украине определенные выгоды, ведь часть металлопродукции попадает на американский рынок в виде реэкспорта из Украины. Поэтому в случае, если стороны договорятся, наши меткомбинаты могут рассчитывать на некоторое повышение спроса на сталь со стороны европейских партнеров. Другой вопрос – насколько стабильным будет новое окно возможностей?", - говорит С.Магера.

Нардеп также отметил, что в отношениях между США и ЕС накопилось немало спорных вопросов, решения по которым могут спровоцировать, как новую холодную торговую войну, так и экономическую оттепель. "Украинским металлургам будет очень сложно просчитать уровень дополнительного спроса и стабильность потенциальных поставок. Тем не менее, в условиях продолжающегося в украинской экономике кризиса необходимо использовать любую возможность", - уверен политик.

МинПром

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