Рынку меди предрекают умеренный рост По оценкам исследовательской компании GlobalData, в 2021 г. первая десятка компаний — производителей меди нарастит выпуск металла на 3,8% по сравнению с предыдущим годом до около 12,2 млн т. В 2020 г. эта группа снизила производство на 0,2% до 11,76 млн т.



Наиболее высокие темпы роста в 2021 г., как ожидается, покажет американская компания Freeport McMoRan, которая благодаря расширению производительности рудника Grasberg в Индонезии планирует получить в текущем году 1,72 млн т меди в концентрате, что на 18,5% больше, чем годом ранее.



Канадская First Quantum, которая в прошлом году увеличила добычу меди на 10,4%, в 2021 г. рассчитывает на прибавку еще 9,1% благодаря росту производительности рудников Sentinel в Замбии и Cobre Panama в Панаме.



Тем не менее ведущие поставщики меди будут увеличивать выпуск в текущем году медленнее, чем будет расширяться спрос на металл в глобальных масштабах. В целом мировой рынок меди останется дефицитным, и это будет способствовать дальнейшему повышению цен. Американская инвестиционная компания Goehring & Rozencwajg Associates вообще считает возможным подорожание металла до 30 000 долл. за т.



Как отмечает компания, крупнейшие месторождения с самой богатой рудой показывают снижение добычи. Подобные залежи остались теперь в самых труднодоступных районах. Горнодобывающим компаниям приходится перерабатывать все более бедные руды, содержащие 0,25-0,5% меди. Поэтому резервы металла не растут несмотря на увеличение его стоимости.



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