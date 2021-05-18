Министр энергетики призывает запретить импорт э/энергии из России и Беларуси Министр энергетики Герман Галущенко призвал главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании подписанного президентом Владимиром Зеленским закона №1396-ІХ.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию письма министра.



"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", - указано в письме Г.Галущенко от 17 мая.



По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергоии со стран не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.



Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с дальнейшим присоединением к европейской сети.



При этом он отметил, что ключевым требованием во время присоединения ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.



Вместе с тем по его словам, импорт ухудшает финансово-экономическое состояние производителей, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.



Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах, отмечается в письме.



"Как следствие, возрастают риски нарушения безопасности поставок э/э и операционной безопасности ОЭС Украины, что угрожает будущей ее синхронизации с ENTSO-E", - резюмировал Г.Галущенко.



Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 1 млрд грн.



15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси, 13 мая он вступил в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.



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