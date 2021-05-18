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Правоохранители должны заняться демпинговым импортом электроэнергии

18.05.21 11:01
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Покупка Украиной 100 МВт-часов электроэнергии из России является полным абсурдом на фоне подписанного на прошлой неделе президентом закона, который дает полномочия НКРЭКУ запретить импорт демпинговой электроэнергии. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"То есть, несмотря на все рычаги и механизмы, которые есть у НКРЭКУ, мы снова вынуждены снижать мощности украинских производителей электроэнергии и выводить деньги за границу. Вместо того чтобы поддерживать своих энергетиков и шахтеров, стимулировать внутреннее производство и развитие украинских предприятий. И плевать на то, что начала года мы вывели в РФ более 1 млрд гривен", - отметила она.

"В сотый раз повторяю - демпинговый импорт вредит украинским производителям – они несут колоссальные убытки, из-за этого у них недостаточно денег на ремонты и закупку топлива. Самое интересное, что особенно болезненно это бьет по государственному «Энергоатому», который только за один день получает миллионные убытки. Но НКРЭКУ по неведомым причинам не спешит запрещать импорт электроэнергии", - добавила В.Гриб.

Народный депутат призвала НКРЭКУ немедленно прекратить губительный импорт. В противном случае правоохранительные органы должны выяснить, в чем интерес регулятора гробить украинскую энергетику, уверена В.Гриб.

МинПром

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