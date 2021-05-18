Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию

18.05.21 10:52 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Компания Shagang Group (Shagang), входящая в первую пятерку производителей стали в Китае, и Anyang Iron & Steel Group (Angang) из провинции Хэнань подписали меморандум о намерениях, в соответствии с которым Shagang после проведения аудита может принять решение о приобретении Angang. Впервые такое объединение было анонсировано в ноябре прошлого года.

Такое слияние выглядит необычным, так как Shagang является частной компанией, тогда как Angang относится к государственной форме собственности. Однако власти провинции Хэнань не возражают, чтобы проблемная компания была присоединена к одному из нынешних лидеров.

Мощности Angang составляют немногим более 10 млн т в год. На нее приходится около трети выплавки стали в провинции. Преимущественно компания выпускает листовой прокат, а в рамках совместного предприятия с японской Kobe Steel — высокопрочный холоднокатаный автолист.

Однако головной комбинат компании в Аньяне считаются устаревшим, поэтому компания находится под сильным давлением со стороны экологических органов. В 2019 г. компания начала проект по перемещению части своих мощностей в другой район в той же провинции. В 2020 г. прибыль Anyang Steel — подразделения компании, имеющего листинг на фондовой бирже, снизилась на 10,9% по сравнению с предыдущим годом, до 35,4 млн долл.

В то же время Shagang входит в первую пятерку лидеров китайской металлургической отрасли. Мощности компании по выплавке стали достигают 45 млн т в год. Причем одно из предприятий группы, Anyang Yongxing Special Steel производительностью 3 млн т в год, находится в Аньяне.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:37
Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке
11:16
Законопроект о промвыбросах не соответствует нормам ЕС – эксперт
11:01
Правоохранители должны заняться демпинговым импортом электроэнергии
10:47
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
10:29
У Зеленского сообщили о 100 аукционах в рамках приватизации
10:12
Действия НКРЭКУ приводят к искусственным убыткам украинских производителей энергии
09:57
Продление пошлины на лом поможет металлургии
09:42
В правительстве заявили о миллиарде потенциальных инвестиций
09:29
ЕС может продлить действие квот на импорт стали
08:40
УЗ должна кредиторам 37 млрд грн
08:08
Украина стала ближе к заключению промышленного безвиза
17.05.21
17:54
Южно-Украинская АЭС получила высокую оценку международных экспертов
17:40
Новый глава УЗ отвел на анбандлинг 2-3 года
17:34
Углеродный налог в ЕС может ударить по экспорту руды и стали из Украины – СМИ
17:17
Украина потратит 80 млн грн на модернизацию крупнейшего в Европе подземного газохранилища
16:55
Зеленский подписал закон о продлении на 5 лет пошлины на экспорт лома
16:37
Германия не будет ускорять отказ от угля – Меркель
16:15
В России заявили, что украинцы переплачивают 30% за газ из-за политических игр
15:51
Азовстали некому поставлять магистральные рельсы
15:36
За 4 месяца порт Пивденный обработал почти 17 млн тонн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!