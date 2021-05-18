Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию Компания Shagang Group (Shagang), входящая в первую пятерку производителей стали в Китае, и Anyang Iron & Steel Group (Angang) из провинции Хэнань подписали меморандум о намерениях, в соответствии с которым Shagang после проведения аудита может принять решение о приобретении Angang. Впервые такое объединение было анонсировано в ноябре прошлого года.



Такое слияние выглядит необычным, так как Shagang является частной компанией, тогда как Angang относится к государственной форме собственности. Однако власти провинции Хэнань не возражают, чтобы проблемная компания была присоединена к одному из нынешних лидеров.



Мощности Angang составляют немногим более 10 млн т в год. На нее приходится около трети выплавки стали в провинции. Преимущественно компания выпускает листовой прокат, а в рамках совместного предприятия с японской Kobe Steel — высокопрочный холоднокатаный автолист.



Однако головной комбинат компании в Аньяне считаются устаревшим, поэтому компания находится под сильным давлением со стороны экологических органов. В 2019 г. компания начала проект по перемещению части своих мощностей в другой район в той же провинции. В 2020 г. прибыль Anyang Steel — подразделения компании, имеющего листинг на фондовой бирже, снизилась на 10,9% по сравнению с предыдущим годом, до 35,4 млн долл.



В то же время Shagang входит в первую пятерку лидеров китайской металлургической отрасли. Мощности компании по выплавке стали достигают 45 млн т в год. Причем одно из предприятий группы, Anyang Yongxing Special Steel производительностью 3 млн т в год, находится в Аньяне.



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