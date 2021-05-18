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В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката

18.05.21 10:47
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По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-апреле 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 6,39 млн тонн металлопроката (107,02% относительно января-апреля 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 5,32 млн т, или 83,2%.

За 4 месяца 2020 г. доля экспорта составила 84,5% (5,05 млн т при общем производстве металлопроката 5,97 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 4 месяца 2021 г. пришлось 48,47%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (50,80%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-апреле 2021 г. заметно выше показателя января-апреля 2020 г. (36,00% и 32,10% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 4 месяца 2021 г. уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (15,53% в 2021 г. против 17,10% в 2020 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-апреле 2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (31,4%), прочие стран Европы (22,9%) и страны NAFTA (9,4%).

МинПром

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