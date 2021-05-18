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Продление пошлины на лом поможет металлургии

18.05.21 09:57
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Президент Украины подписал ЗУ № 1419-IX о продлении до 15 сентября 2026 года пошлины на экспорт металлолома в размере 58 евро/т. Теперь украинские металлурги гарантировано обеспечены стратегически важным сырьем, подчеркивает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Отношения власти и металлургической промышленности сегодня нельзя назвать простыми. Отрасль оказалась перед глобальными вызовами, такими как предстоящее введение Евросоюзом углеродной пошлины СВАМ и необходимость выполнения обязательств Украины по сокращению выбросов СО2 в рамках Парижского соглашения", - сказал он.

Д.Шпенов отметил, что в отличие от ЕС, наша власть не помогает бизнесу с решением этих важных вопросов. Напротив, в парламенте появляются такие законопроекты, как з/п №4167 о промышленных выбросах, который является карательным по своей сути и не содержащим никаких стимулов для предприятий. Такой же недружелюбной можно назвать всю государственную экологическую политику.

"Продление экспортной пошлины на лом стало единичным успешным кейсом во взаимоотношениях металлургического бизнеса и власти. От этого решения выиграют все: власть получит дополнительные поступления в бюджет, а меткомбинаты – необходимое сырье. По расчетам экспертов, переработка одной тонны лома дает 8 тыс грн налогов, ее экспорт – лишь 2 тыс грн. Кроме того введение пошлины на экспорт лома поможет сохранить 21,5 тыс рабочих мест и создать 3,5 тыс новых", - подчеркивает политик.

Он отметил, что увеличение переработки лома внутри страны имеет важное значение для декарбонизации экономики. Подсчитано, что на каждой тонне металлолома отрасль сокращает выбросы СО2 на 1,5 т, а также экономит 1,4 т железной руды и почти 800 кг угля. По затратам электроэнергии производство стали из лома на 2/3 экономнее, чем ее производство из железной руды.

"Хотелось бы, чтобы успешных кейсов сотрудничества бизнеса и власти становилось больше. Учитывая количество вызовов, стоящих перед Украиной, мы не можем позволить себе ошибаться и не слышать друг друга. Уверен, что экономический успех нашей страны напрямую зависит от эффективности государственно-частного партнерства", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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