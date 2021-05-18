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В правительстве заявили о миллиарде потенциальных инвестиций

18.05.21 09:42
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В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов. Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на круглый стол "Закон об инвестнянях: проекты на первый миллиард".

Отмечается, что с момента вступления в силу Закона UkraineInvest "наблюдает значительный интерес со стороны иностранного и украинского бизнеса".

"Только за три месяца работы UkraineInvest уже наработал 15 заявок на общую сумму более 1 млрд долларов инвестиций", - отметил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" предусматривает, в частности, освобождение от уплаты налогов и пошлины, бюджетную помощь и упрощение процедуры предоставления земельных участков.

При инвестировании более 20 млн евро и создании от 80 рабочих мест, инвесторы смогут получить поддержку государства, что будет составлять до 30% от вложенных инвестиций. Сейчас Минэкономики работает над реализацией закона и подзаконного нормативно-правовой базы. В частности, вместе с UkraineInvest уже разработан проект порядка взаимодействия с инвесторами, органами государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, в Верховной Раде работают над принятием смежных нормативных актов, добавил нардеп Игорь Марчук.

Посол Украины в США Оксана Маркарова также подчеркнула важность расширения сотрудничества с Соединенными Штатами как со стратегическим партнером во многих сферах - от политической и безопасности до бизнеса.

МинПром

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