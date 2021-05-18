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ЕС может продлить действие квот на импорт стали

18.05.21 09:29 , Металлоснабжение с сбыт
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Европейская комиссия, вероятно, выступит в конце мая с предложением о продлении срока действия квот на импорт стальной продукции в страны ЕС. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

По его словам, все те факторы, которые способствовали введению квот в 2018 г., по-прежнему действуют. Это протекционизм на мировом рынке стали, избыток мощностей в глобальной металлургической промышленности и риск увеличения европейского импорта вследствие действия американских стальных тарифов.

Ранее европейские металлурги неоднократно выступали в пользу продления квот, срок действия которых истекает 30 июня текущего года. В то же время, потребители и металлотрейдеры в ЕС требуют отмены ограничений, указывая, что одной из причин рекордного взлета цен на прокат в Европе является низкий объем импорта.

О необходимости продления квот заявляют и британские металлурги. После выхода из ЕС Великобритания сохранила все действующие торговые ограничения. При этом к производителям стали в Великобритании присоединились и дистрибьюторы.

В то же время, Валдис Домбровскис признает, что по правилам ВТО защитные меры могут действовать не более трех лет. В случае их продления на следующий срок страны, пострадавшие от этих ограничений, могут требовать от Евросоюза компенсации либо вводить ответные пошлины и квоты на импорт европейских товаров.

МинПром

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