УЗ должна кредиторам 37 млрд грн Общий кредитный портфель АО "Укрзализныця" составляет 37 млрд грн, большинство из этих заимствований были осуществлены в рамках подготовки к проведению "Евро-2012".



Об этом и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил в интервью Интерфакс-Украина.



"Общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн. Большинство заимствований, которые составляют эту сумму, были осуществлены в 2010-2012 годах перед "Евро-2012" под высокие проценты. Сейчас компания прилагает усилия, чтобы рефинансировать этот долг под более низкие ставки", – сказал Юрик.



"Собственно, рефинансирование долговых обязательств, а также сгенерированный свободный денежный поток от операций компании и являются источниками, за счет которых компания будет рассчитываться за кредиты, взятые в прошлые годы", – добавил глава компании.



При этом он отметил, что "Укрзализныця" планирует продолжить выполнять все взятые на себя долговые обязательства в полной мере.



Как сообщалось, Юрик также сообщил, что "Укрзализныця" занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.



Напомним, 20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга, выкупленного этой компании у "Проминвестбанка" с дисконтом 30%. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении "Укрзализныци" и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес постановление от 9 марта 2021 года по делу о запрете списания денежных средств со счетов железнодорожной компании в удовлетворение любых требований VRGP.



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