Южно-Украинская АЭС получила высокую оценку международных экспертов Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), провела проверку на Южно-Украинской АЭС и высоко оценила ее деятельность.



Об этом сообщает пресс-служба станции со ссылкой на представительницу ВАО АЭС на ЮУАЭС Наталью Буханько, передает Укринформ.



"Для Южно-Украинской АЭС по всем критериям достигнута первая - высшая - граница. Это лучшие результаты деятельности станции. По сравнению с предыдущими годами они существенно улучшились и продолжают совершенствоваться. Несмотря на это, высокая оценка деятельности ЮУАЭС членами экспертно-аналитической группы была поддержана единогласно", - сказала она.



Деятельность АЭС оценивалась по 13 критериям, которые учитывали выполнение атомной станцией членских обязательств. В частности, эксперты обратили внимание и на то, что на ЮУАЭС не случилось никаких событий, которые имели бы уровень «значительный» или «требующие внимания». А это, в свою очередь, демонстрирует стабильную работу АЭС.



В зависимости от категоризации, будет установлен соответствующий уровень адресной поддержки ЮУАЭС со стороны Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции, добавила Н.Буханько.



ВАО АЭС объединяет всех операторов атомных электростанций мира и способствует обмену опытом эксплуатации между всеми ее членами для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности. Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры в Атланте, Париже, Токио и Москве.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



