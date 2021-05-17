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Южно-Украинская АЭС получила высокую оценку международных экспертов

17.05.21 17:54 , Укринформ
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Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), провела проверку на Южно-Украинской АЭС и высоко оценила ее деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба станции со ссылкой на представительницу ВАО АЭС на ЮУАЭС Наталью Буханько, передает Укринформ.

"Для Южно-Украинской АЭС по всем критериям достигнута первая - высшая - граница. Это лучшие результаты деятельности станции. По сравнению с предыдущими годами они существенно улучшились и продолжают совершенствоваться. Несмотря на это, высокая оценка деятельности ЮУАЭС членами экспертно-аналитической группы была поддержана единогласно", - сказала она.

Деятельность АЭС оценивалась по 13 критериям, которые учитывали выполнение атомной станцией членских обязательств. В частности, эксперты обратили внимание и на то, что на ЮУАЭС не случилось никаких событий, которые имели бы уровень «значительный» или «требующие внимания». А это, в свою очередь, демонстрирует стабильную работу АЭС.

В зависимости от категоризации, будет установлен соответствующий уровень адресной поддержки ЮУАЭС со стороны Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции, добавила Н.Буханько.

ВАО АЭС объединяет всех операторов атомных электростанций мира и способствует обмену опытом эксплуатации между всеми ее членами для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности. Членство в ВАО АЭС осуществляется через региональные центры в Атланте, Париже, Токио и Москве.

МинПром

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