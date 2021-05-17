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Углеродный налог в ЕС может ударить по экспорту руды и стали из Украины – СМИ

17.05.21 17:34 , Бизнес Цензор
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Углеродный налог на импорт в страны Евросоюза на первом этапе планируется распространить на ввоз железной руды, стали, удобрений и цемента. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, передает Интерфакс-Украина.

"На начальном этапе налог будет установлен для ограниченного перечня импортных товаров, в том числе, железной руды, стали, цемента и удобрений... и будет рассчитываться на основе эквивалентной цены на углерод в Европе", – сообщает издание.

Ожидается, что Еврокомиссия в июле озвучит детальные предложения по параметрам углеродного налога.

Как сообщалось, в конце 2019 года Еврокомиссия представила Green Deal ("Зеленая сделка") - план превращения Европы к 2050 году в первую "климатически нейтральную" территорию. В ее рамках Евросоюз планирует ввести углеродный налог на импорт из стран с менее жестким углеродным регулированием, что может также затронуть экспорт украинской продукции.

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