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Украина потратит 80 млн грн на модернизацию крупнейшего в Европе подземного газохранилища

17.05.21 17:17 , РБК Украина
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Оператор газохранилищ Украины начинает переоборудование пяти газотурбинных двигателей для Бильче-Волицко-Угерского ПХГ. Реализация проекта общей стоимостью более 80 млн грн продлится до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Как отмечается в сообщении, модернизация позволит уменьшить расход топливного газа при эксплуатации ПХГ на 20%, повысит экономичность и эффективность работы крупнейшего газохранилища Европы. Мощность новых двигателей аналогична существующим и составляет 6,3 МВт. Но в отличие от имеющегося оборудования газохранилищ КПД новых газотурбинных двигателей больше.

"В результате новые двигатели усилят надежность и работоспособность наземного энергомеханического оборудования ПХГ, в то же время повысив эффективность работы дожимной компрессорной станции как в процессе закачки, так и при отборе газа из ПХГ", - говорится в сообщении.

Модернизированная ДКС, помимо прочего, обеспечит долгосрочное функционирование Угерского залежа XVI горизонта. А он является крайне важным для общей эффективности всех ПХГ страны, в частности в режиме отбора газа, добавили в пресс-службе компании.

Отметим, в конце апреля 2021 года Украина начала закачку газа в подземные хранилища. Сезон отбора 2020-2021 годов оказался одним из самых продолжительных.

Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.

МинПром

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