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Украина начинает эксперимент в сфере речных перевозок

17.05.21 15:17 , Интерфакс-Украина
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Правительство одобрило постановление "О реализации экспериментального проекта по заходу в речные порты Украины судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры Украины о судоходстве на внутренних водных путях без получения одноразовых временных разрешений".

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, соответствующее было принято на заседании в понедельник.

Отмечается, что данный проект внедряется до 31 декабря 2021 года.

"Вышеуказанным проектом мы создаем благоприятные условия для доступа к рынку речных перевозок субъектов хозяйствования, в частности иностранных невоенных судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры Украины о судоходстве на внутренних водных путях без получения одноразовых временных разрешений", - цитирует пресс-служба Криклия.

По его словам, учитывая насущные потребности рынка в условиях развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит обеспечить конкурентоспособность речных портов по сравнению с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений, увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта страны.

МинПром

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