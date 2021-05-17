Зеленский подписал закон о продлении на 5 лет пошлины на экспорт лома Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" № 1419-IX, который парламент принял 27 апреля 2021 года.



Этот документ продлевает на пять лет – до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов.



Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.



Кроме того, этот документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, ведь каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 т CO2, 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.



Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.



Как сообщалось, 27 апреля Рада приняла законопроект о пролонгации вывозной пошлины на лом 58 евро на тонне еще на 5 лет. За законопроект проголосовало 291 народных депутатов.



Металлургические предприятия Украины выступают за пролонгацию действия экспортной пошлины на лом черных металлов и ввода ограничений на вывоз металлолома, вплоть до его полного запрещения для нормализации ситуации с обеспечением данным сырьем.



Согласно принятому Радой закону, экспортная пошлина на металлолом была повышена с 15 сентября 2016 года с 10 до 30 евро на тонне, а весной 2018 года - до 42 евро. Учитывая положительные результаты действия металлургического закона и производственную необходимость предприятий, действие закона было продлено еще на год.



28 февраля 2019 года Верховная Рада приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлину на экспорт лома с 42 до 58 евро за тонну и продлив ее действие на два года. Данный закон вступил в силу 5 апреля 2019 года. При этом экспорт металлолома при поставках в ЕС осуществляется с пошлиной 5 евро на тонне.



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