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Германия не будет ускорять отказ от угля – Меркель

17.05.21 16:37 , Металлургпром
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Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 15 мая, отклонила требования перенести дату выхода для прекращения выработки угля в Германии, которая в настоящее время установлена ​​на 2038 год.

"Пострадавшие нуждаются в некоторой надежности на пути к климатической нейтральности", - цитирует А.Меркель агентство Reuters.

Климатические активисты говорят, что без полного отказа от угля не могут быть достигнуты более амбициозные цели по защите климата, которые только что согласовало правительство А.Меркель.

Правительство Германии представило план перестройки народного хозяйства так, чтобы уже к концу этого десятилетия сократить объём выбросов парниковых газов на 60% по сравнению с нынешним разрешенным уровнем, а к 2045 году достичь "климатической нейтральности". Правительство было вынуждено сдвинуть на 10 лет вперёд цели первого этапа, после того как конституционный суд признал неконституционным перекладывание реализации плана на будущее поколение.

Мировая угольная промышленность делает ставку на то, что сможет пережить глобальную декарбонизацию промышленности и сохранить ископаемое топливо в качестве источника энергии, опираясь на технологию улавливания углерода, заявил на прошлой неделе глава Всемирной угольной ассоциации.

МинПром

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