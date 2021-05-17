В России заявили, что украинцы переплачивают 30% за газ из-за политических игр Украинские потребители из-за политических игр платят за газ примерно на 30% больше, чем могли бы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Московский комсомолец".



"Есть страны, которые из политических соображений не хотят покупать у нас энергоносители. Например, Украина уже несколько лет якобы не покупает российский газ. Почему якобы? Потому что на самом деле она по-прежнему покупает наш же газ, но не у нас, а у европейцев - с соответствующей большой наценкой", - сказал А.Новак.



"Работает это так. Европейский оператор покупает у нас по контракту больше газа, чем ему реально необходимо. И вот эти "запрограммированные излишки" он и продает украинцам с наценкой. В итоге украинские потребители платят за газ примерно на 30% больше того, чем они могли бы заплатить, если бы не было таких игр", - отметил вице-премьер.



"Или, например, Польша построила в городе Свиноуйсьце терминал для приема сжиженного природного газа с танкеров. Такой газ тоже гораздо дороже российского трубопроводного", - подчеркнул А.Новак.



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