Азовстали некому поставлять магистральные рельсы Загрузка рельсобалочного цеха мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" в этом году вряд ли превысит 30% от его текущих возможностей, при этом одна из ключевых причин такого падения – потеря внешних рынков. Об этом сообщили в пресс-службе комбината в ответ на запрос городского сайта 0629.



"Длительный период сохраняется крайне низкий спрос на сортовую продукцию, сортопрокатные цеха из-за низкой загрузки периодически выводятся в простой. Это следствие кризисных явлений на внутреннем и внешнем рынках", - отметили в "Азовстали".



По сути единственным крупным покупателем азовстальских магистральных рельсов осталась "Укрзализныця", которая не обеспечивает заказами мариупольское предприятие ввиду отсутствия системной модернизации железнодорожного полотна в Украине. Кроме того, часть железнодорожного хозяйства "Укрзализныци" оказалась на неподконтрольной территории, как и некоторые крупные шахты, которым тоже нужны свои рельсы для оборудования горных выработок.



Текущий портфель заказов "Азовстали" преимущественно сформирован внешними заказами, которые больше ориентированы на непрерывно-литую заготовку.



В связи с таким положением дел, администрация приняла решение об изменении графиков работы – с непрерывного на пятидневный с двумя выходными. Также планируется внутрицеховое укрупнение – объединение крупносортного прокатного цеха с рельсобалочным цехом.



В профсоюзе "Народная солидарность" заявили, что рабочим цехов прокатного комплекса (обжимного, рельсобалочноого и крупносортного) сообщили, что в июле запланировано значительное сокращение - около половины всех занятых на этих производствах.



Напомним, что на мировом рынке стали сегодня наблюдается резкий рост цен, более чем в три раза за полгода по отдельным позициям металлопроката, и настоящий бум спроса на весь сортамент металлопродукции. Очереди на европейских заводах достигают трех-четырех месяцев в зависимости от типа проката.



Глобальная ассоциация производителей и экспортеров сортового проката IREPAS отмечает отличные перспективы рынка длинной стали на второй квартал.



"Конкуренция на рынке здоровая, но спроса хватает на всех. Соответственно, нет никакого беспокойства по поводу конкуренции в целом. Текущее состояние рынка идеально подходит для пролонгации очень хороших прогнозов на следующий квартал", - говорится в недавно опубликованном отчете ассоциации.



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