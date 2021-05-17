За 4 месяца порт Пивденный обработал почти 17 млн тонн Операторы морского порта Пивденный в январе-апреле 2021 года обработали 16,787 млн тонн грузов. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины.



Отмечается, что это лучший показатель среди всех морпортов Украины.



По информации главной диспетчерской администрации порта Пивденный, всего за отчетный период было обработано 9,762 млн тонн руды. На втором месте зерно - 2,507 млн тонн. Тройку лидеров завершает аммиак, в январе-апреле было перевалено 869 тыс. тонн.



Грузооборот экспортных грузов в порту составил 13,122 млн тонн, из них импортных - 1,849 млн тонн, каботажных - 41 тыс. тонн.



Перевалка транзитных грузов составила 1,776 млн тонн. Было обработано 14,165 млн тонн навалочных грузов, 1,725 млн тонн наливных и 896 тыс. тонн генеральных грузов.



Перевалка контейнеров в порту с начала года составила 814 тыс. тонн (64 316 TEU).



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