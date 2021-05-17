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SOCAR будет экспортировать нефтепродукты Роснефти в Украину

17.05.21 14:55 , Бизнес Цензор
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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Об этом сообщил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает отраслевое агентство Angi.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", – сообщил И.Ахмедов.

По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.

Как сообщалось, ранее стало известно, что SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину и подписала соответствующий контракт.

По данным отраслевого издания enkorr, курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис Socar Trading. По информации от участников рынка, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участникам рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь.

Напомним, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

МинПром


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