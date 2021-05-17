В России не видят предпосылок для снижения мировых цен на металлопродукцию

Минпромторг РФ не видит сейчас предпосылок для снижения мировых цен на металлопродукцию и призывает участников внутреннего рынка активнее переходить на прямые формульные контракты, сообщила пресс-служба ведомства.
"Надо понимать, что в текущих условиях (приостановка работы некоторых заводов и переориентация части производств на выпуск медкислорода в Индии, рост спроса на металлопродукцию для реализации огромного количества инфраструктурных проектов, а также отмена возврата НДС почти на 150 категорий металлургической продукции в Китае, неполное восстановление производства в ЕС) предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", - заявил через пресс-службу статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Компании, занятые в госстроительстве, имеют возможность заключить с металлургами долгосрочные формульные прямые контракты, предусматривающие возможность демпфировать цену на металлопродукцию в случае ее резкого скачка на рынке. При этом компании, задействованные на госстройках и участвующие в возведении соцобъектов и реализации крупных инфраструктурных проектов, могут также рассчитывать на скидки на металлопродукцию, следует из сообщения Минпромторга.
Работа по заключению прямых формульных контрактов между металлургическими компаниями и застройщиками в лице Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) ведется с января 2021 года, на сегодня заключено 512 таких контрактов, напоминают в пресс-службе.