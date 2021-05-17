Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на июнь

17.05.21 14:24 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

"Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки; на май - те же 15 млн куб. м/с.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:51
Азовстали некому поставлять магистральные рельсы
15:36
За 4 месяца порт Пивденный обработал почти 17 млн тонн
15:17
Украина начинает эксперимент в сфере речных перевозок
15:15
В Германии возобновляется укладка Северного потока-2
14:55
SOCAR будет экспортировать нефтепродукты Роснефти в Украину
14:38
В России не видят предпосылок для снижения мировых цен на металлопродукцию
14:15
РФ увеличила экспорт черных металлов
13:56
Металлурги КНР нарастили выплавку стали на 16%
13:39
18 мая Рада может рассмотреть отставку трех министров
13:31
К 15-ти летию компании Метинвест запускает проект Робимо українське
13:17
Fitch Ratings прогнозирует замедление роста цен на сталь в Китае в ближайшие недели
13:12
Вагоностроители выступают за сокращение сроков службы подвижного состава
12:53
США нарастили импорт катанки на 13%
12:35
Tokyo Steel поднимет в июне цены на всю свою стальную продукцию на 9,5–17,6%
12:15
Система торговли квотами нужна Украине на вчера – Магомедов
12:15
Медная компания KGHM планирует распродажу своих зарубежных активов
11:53
Госкосмос Украины отчитался о суммарных убытках на 810 млн грн
11:32
Украина может рассчитывать на новый транш только после выполнения обязательств перед МВФ
11:20
Законопроект о промышленных выбросах вреден для экономики – Магера
11:13
ArcelorMittal снова объявила об увеличении цен на рулонную сталь на 50 евро за тонну
14.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!