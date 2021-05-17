Газпром забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на июнь "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.



На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на июнь. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки; на май - те же 15 млн куб. м/с.



У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.



В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.



В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.



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