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К 15-ти летию компании Метинвест запускает проект Робимо українське

17.05.21 13:31 , Интерфакс-Украина
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Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" запускает проект "Робимо українське" к 15-летию компании, юбилей которой состоится в текущем году.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, ко дню своего рождения "Метинвест" запускает сайт robymo.com.ua, где украинцы могут узнать больше о главных достижениях крупнейшей украинской частной компании в металлургии и горном деле.

При этом уточняется, что сайт доступно рассказывает о том, чем "Метинвест" занимался эти полтора десятка лет, что компания делает для Украины и для городов, в которых работают ее предприятия. Приведены важные цифры – показатели работы группы за все время работы.

На сайте представлены украинские объекты, в возведении которых использована сталь "Метинвеста". Их можно увидеть в дополненной реальности, просто воспользовавшись камерой смартфона. К примеру, можно разместить в своей квартире стадион "Донбасс Арена" или Дарницкий мост. А также узнать, в создании каких еще знаковых сооружений в Украине и мире поучаствовала компания.

"Метинвест" также подготовил вдохновляющий видеопроект "Робимо українське" - это сериал об украинцах, которые делают известной Украину в мире, создавая нечто особенное. Первым героем проекта станет генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков констатирует, что этот год богат на красивые даты: Украине исполняется 30 лет, а "Метинвесту" – 15.

"Половину истории независимого государства мы были рядом и делали все, чтобы наша страна развивалась и процветала. Работать в Украине и для украинцев, быть причастным к созданию знаковых объектов – повод для радости и гордости. Приглашаем разделить их с нами на сайте robymo.com.ua и стать еще ближе друг к другу", - пригласил гендиректор к посещению сайта.

Как сообщалось, управляющая компания - ООО "Метинвест Холдинг" - создана в 2006 году, презентация компании состоялась 6 июня.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

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