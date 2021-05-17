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Система торговли квотами нужна Украине на вчера – Магомедов

17.05.21 12:15
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Мониторинг выбросов СО2 должен стать основой для формирования в нашей стране полноценного рынка торговли квотами по аналогии с европейской EU ETS. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Украинскую систему запустят не раньше 2026 года, и это очень долго, если честно. Развитые страны форсировано движутся по пути декарбонизации, сильное отставание от них равно потере конкурентоспсособности", - сказал он.

Нардеп напомнил, что закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" украинский парламент принял еще в конце 2019 года. Весь прошлый год разрабатывались подходы для запуска национальной системы торговли квотами. В итоге, со стартом затянули почти на полгода.

"Промышленности система нужна уже сейчас, так как в условиях отсутствия государственной помощи бизнесу нужны источники финансирования проектов экомодернизации производства. Европейские компании продают квоты и направляют вырученные средства на экопроекты. Плюс ко всему они получают деньги из фондов ЕС, где на декарбонизацию экономики предусмотрено направить 1 трлн евро. Украинские предприятия не получают от государства абсолютно никакой помощи", - добавил политик.

М.Магомедов обратил внимание на то, что власть активно продвигает идею повысить налог на выбросы с 10 грн/т до 30 грн/т. "Это увеличит фискальную нагрузку на предприятия в три раза. При этом дополнительные средства уйдут не на экомодернизацию, а на затыкание бюджетных дыр. Получить деньги на экопроекты из Фонда декарбонизации промышленность не может, так как сам Фонд еще не создан", - подчеркивает он.

"Украинские промышленники оказались перед серьезными экологическими вызовами. Глобальный зеленый переход диктует новые правила игры. Чтобы не сбиться с зеленого курса, нашим предприятиям нужны ресурсы на экомодернизацию. Запуск системы торговли квотами может частично решить этот вопрос и поможет Украине получить поддержку ЕС на переговорах по СВАМ", - добавил политик.

МинПром

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