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РФ увеличила экспорт черных металлов

17.05.21 14:15 , Steelland
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В течение первого квартала 2021 года экспорт чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС) из РФ составил 10173 тыс. тонн. Рост показателей в годовом соотношении - 6,5%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за январь-март 2021 года 7179 тыс. тонн, что выше результата аналогичного периода 2020 года на 6,5%.

Поставки за рубеж полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) составили в первом квартале 2021 года 3438,2 тыс. тонн или 91,4% относительно показателей января-марта прошлого года.

Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг отметки в 2035 тыс. тонн. Рост поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении - 32,1%.

"В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-марте 2021 года составила 10,4% (в январе-марте 2020 года - 8,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,9% (в январе-марте 2020 года - 7,9%), в страны СНГ - 13,8% (15,1%). Стоимостный объём экспорта товаров возрос в годовом соотношении на 20,3%, физический - на 7,2%. Экспорт алюминия увеличен на 50,5%, чугуна - на 48%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 32,1%. Вместе с тем объёмы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали сократились на 4,3%, меди и медных сплавов - на 6,8%", - сообщают в ФТС.

МинПром

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