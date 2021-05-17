18 мая Рада может рассмотреть отставку трех министров На предстоящей пленарной неделе состоится, минимум, одно внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Интерфакс-Украина.



"У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше", - сказал он. По его словам, это внеочередное заседание будет посвящено кадровым вопросам.



"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова", - сказал спикер.



Он также сообщил, что еще в пятницу о проведении внеочередного заседания обратилась фракция "Слуга народа" и сегодня им были выданы подписные листы.



"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00 (вторника, 18 мая – ред.), как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", – сказал Д.Разумков.



При этом он отметил, что министры, вопрос отставки которых будет рассматривать Верховная Рада, должны отчитаться о своей работе.



Министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.



Позже в тот же день также стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.



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