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18 мая Рада может рассмотреть отставку трех министров

17.05.21 13:39 , Интерфакс Украина
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На предстоящей пленарной неделе состоится, минимум, одно внеочередное пленарное заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, передает Интерфакс-Украина.

"У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше", - сказал он. По его словам, это внеочередное заседание будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин Криклий и господин Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина Степанова", - сказал спикер.

Он также сообщил, что еще в пятницу о проведении внеочередного заседания обратилась фракция "Слуга народа" и сегодня им были выданы подписные листы.

"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00 (вторника, 18 мая – ред.), как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", – сказал Д.Разумков.

При этом он отметил, что министры, вопрос отставки которых будет рассматривать Верховная Рада, должны отчитаться о своей работе.

Министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая написали заявления об отставке по собственному желанию, которые уже внесены в Верховную Раду.

Позже в тот же день также стало известно, что в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

МинПром

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