Fitch Ratings прогнозирует замедление роста цен на сталь в Китае в ближайшие недели Fitch Ratings ожидает, что рост цен на сталь в Китае замедлится в ближайшие недели по мере приближения лета, поскольку в жарком сезоне наблюдается тенденция к снижению спроса в сегменте переработки и сбыта из-за слабой строительной активности. Однако сочетание высоких цен на железную руду и новых экологических норм, ограничивающих предложение, вероятно, будет удерживать цену на сталь на высоком уровне. В агентстве ожидают, что это принесет пользу более крупным производителям стали, которые имеют экологически чистые производственные мощности и более устойчивы к сокращению производства.



Цена на сталь в Китае резко выросла с начала года, причем ралли набирает обороты в начале мая, после праздника дня труда в Китае, поскольку производители, перерабатывающие продукцию, начали пополнять запасы стали. Например, цены на арматуру выросли до 6000 юаней за тонну, включая налог на добавленную стоимость, с конца апреля более чем на 600 юаней за тонну. Это ралли является результатом сочетания факторов, в том числе высокого спроса со стороны строительной отрасли, а также производства электронных транспортных средств, введения политики ограничения производства и более высоких цен на железную руду. Железная руда составляет почти половину стоимости производства стали; цена выросла более чем на 40% за год до 12 мая 2021 года по сравнению с 20% -ным ростом стоимости металлопродукции за тот же период.



Ограничения на производство в провинции Хэбэй также играют большую роль в росте цен. Таншань, основной сталеплавильный регион в провинции, на который приходится около 15% от общего объема производства нерафинированной стали в Китае, в течение года внедрил политику ограничения производства в диапазоне от 30% до 50% в целях сокращения выбросов углерода. По данным CRU, это, вероятно, приведет к падению производства более чем на 30 млн тонн за год и соответствует требованию правительства о снижении годового производства стали с рекордного максимума 2020 года в 1,05 млрд тонн.



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