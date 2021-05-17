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Tokyo Steel поднимет в июне цены на всю свою стальную продукцию на 9,5–17,6%

17.05.21 12:35 , Steelland
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Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd заявила в понедельник, что поднимает в июне цены на всю свою стальную продукцию на 9,5–17,6%, что отражает рост цен за рубежом и ожидаемое повышение спроса на местном рынке.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

Зарубежные цены на стальную продукцию выросли на фоне ограниченного предложения и устойчивого спроса со стороны Китая, при этом наиболее продаваемые контракты на строительную арматуру и катанку на Шанхайской фьючерсной бирже в этом году подорожали почти на 40%.

В то же время цены на внутреннем рынке были хуже, чем на зарубежных рынках, но ожидается, что спрос на строительную сталь восстановится, а более высокие цены на сырье, вероятно, вынудят производителей стали повышать цены на продукцию, говорится в заявлении Tokyo Steel.

В июне цены на горячекатаные рулоны будут повышены на 17,6%, до 120 000 иен (1097 долларов США) за тонну, а цены на U-образные стальные шпунтовые сваи будут повышены на 9,5%, до 115 000 иен за тонну, сообщает Tokyo Steel. Цены на Н-образные балки будут повышены на 10,8%, до 103 000 иен за тонну.

МинПром

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