Tokyo Steel поднимет в июне цены на всю свою стальную продукцию на 9,5–17,6%

Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd заявила в понедельник, что поднимает в июне цены на всю свою стальную продукцию на 9,5–17,6%, что отражает рост цен за рубежом и ожидаемое повышение спроса на местном рынке.



За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



Зарубежные цены на стальную продукцию выросли на фоне ограниченного предложения и устойчивого спроса со стороны Китая, при этом наиболее продаваемые контракты на строительную арматуру и катанку на Шанхайской фьючерсной бирже в этом году подорожали почти на 40%.



В то же время цены на внутреннем рынке были хуже, чем на зарубежных рынках, но ожидается, что спрос на строительную сталь восстановится, а более высокие цены на сырье, вероятно, вынудят производителей стали повышать цены на продукцию, говорится в заявлении Tokyo Steel.



В июне цены на горячекатаные рулоны будут повышены на 17,6%, до 120 000 иен (1097 долларов США) за тонну, а цены на U-образные стальные шпунтовые сваи будут повышены на 9,5%, до 115 000 иен за тонну, сообщает Tokyo Steel. Цены на Н-образные балки будут повышены на 10,8%, до 103 000 иен за тонну.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...