Медная компания KGHM планирует распродажу своих зарубежных активов

Польская компания KGHM, один из ведущих производителей меди и серебра в мире, планирует продать часть своих зарубежных активов. В частности, к ним относится рудник Carlota в США.
Как заявил вице-президент компании Павел Груза, речь идет о небольших предприятиях, которые не вписываются в стратегию KGHM. А благодаря нынешнему подъему мировых цен на медь сейчас сложились оптимальные условия для совершения таких сделок. Вырученные средства будут использованы для развития польских активов.
В настоящее время KGHM добывает медь и серебро в Европе, Северной и Южной Америке. Ее запасы сырья оцениваются в 38 млн т в пересчете на чистую медь, что является одним из наиболее высоких показателей в мире.
В то же время, нынешнее правительство Польши, которое контролирует 32% акций компании, требует, чтобы она отдавала приоритет национальному производству. Так, KGHM отказалась от выкупа 45% акций чилийского медного рудника Sierra Gorda, которые в октябре 2020 г. выставила на продажу японская компания Sumitomo Metal Mining. Полякам принадлежит 55% акций этого предприятия, и это крупнейший актив KGHM за пределами Польши.