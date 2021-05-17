Законопроект о промышленных выбросах вреден для экономики – Магера Комитет ВР по экополитике и природопользованию заявил, что доработал з/п № 4167 о снижении промышленных выбросов и рекомендует парламенту принять его за основу. Если внимательно проанализировать последнюю редакцию документа, становится ясно, что авторы так и не услышали голос бизнеса, считает народный депутат Сергей Магера.



Комитет почему-то не обратил внимания на замечания экспертов о том, что ряд норм документа противоречит действующему законодательству и не соответствуют целям, заявленным в пояснительной записке. Так нормы статей 18-й и 31-й об интегрированных разрешениях, порядке их получения и отказа в получении явно противоречат ЗУ "О разрешительной системе в хозяйственной деятельности".



Эксперты отмечают, что некоторые положения законопроекта имеют размытые формулировки, вследствие чего могут по-разному трактоваться. В украинской действительности это означает, что документ содержит высокие коррупционные риски, подчеркивает народный депутат.



Что касается применения наилучших доступных технологий и методов (НДТМ), то эта часть законопроекта, по мнению отраслевых экспертов, выписана очень абстрактно. "Фишкой" документа является требование внедрить НДТМ за четыре года. Для сравнения: Польша переходила на европейские промышленные нормативы почти 20 лет.



Не прислушался профильный Комитет и к мнению СНБО, который считает данный законопроект угрозой экономической безопасности страны. Ведь невыполнение закона (а выполнить его невозможно) может за одни сутки остановить всю национальную промышленность.



В соответствии с выводом Главного научно-экспертного управления ВРУ, з/п № 4167 не адаптирует положения Директивы 2010/75/ЕС, на основе которой он разрабатывался. Это значит, что вместо имплементации европейских норм авторы выдумали свой "велосипед", который вряд ли поедет, уверен С.Магера.



Он обратил внимание на то, что власти ЕС софинансируют декарбонизацию вместе с частным бизнесом. На эти цели Евросоюз выделил до 2030 года более 790 млрд евро, из которых на внедрение новых экотехнологий предусмотрено 10-11 млрд евро. В целом в зеленую трансформацию ЕС планирует вложить 312,5 млрд евро в виде грантов и 360 млрд евро в виде кредитной поддержки.



"Перечисленные стимулы будут внедряться параллельно с требованиями по снижению выбросов промышленными предприятиями. Вот так выглядит декарбонизация по-европейски. В украинском исполнении речь идет о непомерных требованиях, штрафах и санкциях. Ни слова о фискальных и кредитных стимулах", - обращает внимание нардеп.



С.Магера выразил уверенность, что законопроект №4167 нельзя включать в повестку дня парламента. "Этот документ вреден и опасен для экономики. Призываю авторов отозвать з/п, пока он не убил на корню национальную промышленность", - подытожил народный депутат.



МинПром



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