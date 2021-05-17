Где Украина может найти деньги на декарбонизацию - мнение В Украине есть реальные источники, из которых можно сформировать фонды, необходимые для поддержки экомодернизации бизнеса. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Первое, что необходимо сделать – создать Фонд декарбонизации. В него можно зачислять 50% средств от налога на выбросы, которые потом целевым образом тратить на проекты экомодернизации", - сказал он.



Еще одним источником финансирования, по словам Д.Шпенова, может стать продажа предприятиями квот. "Здесь Украина имеет хороший потенциал, - считает нардеп. – Опыт ЕС доказал, что такая система позволяет бизнесу получить хороший инвестиционный ресурс. Поэтому на повестку дня экологической политики должен быть вынесен вопрос форсированного запуска национальной системы торговли квотами на выбросы СО2".



Нардеп также напомнил, что в апреле 2021 года Минприроды подготовило проект Второго национально-определенного вклада в Парижское соглашение. Его планируют презентовать осенью на климатическом саммите в Глазго. Украинский НОВ2 предусматривает снижение выбросов к 2030 году на 65% от показателей 1990 года.



"К слову, Европейский Союз оценил свои возможности гораздо скромнее - 55% до 2030 года. При этом ЕС готов вложить в декарбонизацию экономики 503 млрд евро. Минприроды оценило необходимые инвестиции в 102 млрд долл на 10 лет, однако, в отличие от европейских коллег, украинские чиновники от экологии не имеют представления, где взять такие деньги. По сути в Украине повторяется сценарий с Национальным планом сокращения выбросов крупных промышленных установок. Документ принят еще в 2017 году, но источники финансирования до сих пор не определены", - сказал политик.



Д.Шпенов также напомнил, что 2020 году государство инвестировало в охрану окружающей среды около 8 млрд грн или 0,2% ВВП. По его мнению, это не просто мало, это практически ничего, учитывая глобальные вызовы, стоящие сегодня перед украинской экономикой.



"Порою ситуация выглядит абсурдной. В то время как промышленники ждут помощи от государства, власть планирует провести так называемую налоговую реформу. Она банально заключается в повышении налогов по причине растущего дефицита госбюджета", - отмечает народный депутат.



МинПром



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