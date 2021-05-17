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Liberty Steel Санджива Гупты проверят на предмет мошенничества

17.05.21 10:53 , МеталлТорг
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Как сообщает The Associated Press, бизнес-империя владельца Liberty Steel Санджива Гупты, включая его финансовые договоренности с обанкротившейся Greensill Capital UK, расследуется британским Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO).

В заявлении SFO говорится, что оно расследует подозрения в мошенничестве, мошеннической торговле и отмывании денег в рамках Gupta Family Group Alliance, включая связь с Greensill, финансовую фирму по цепочке поставок, которая обанкротилась в начале этого года. Поскольку это активное расследование, агентство заявило, что не будет давать никаких дальнейших комментариев по поводу своего расследования.

Как известно, компании С.Гупты были одними из основных клиентов Greensill до ее краха в марте. Их зависимость от Greensill вызвала опасения по поводу их финансового здоровья, когда она обанкротилась. Liberty Steel, в которой работают 5000 человек, обратилась за помощью к правительству после краха Greensill.

МинПром

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