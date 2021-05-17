Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Цены на газ в ЕС выросли до максимума за 2,5 года

17.05.21 10:27
печать
размер текста:

Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до $342 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года.

Цена на газ рвется ввысь вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые обновляют рекорды стоимости день ото дня. Добавляют энергии ценам премиальные котировки на СПГ в Азии и ограниченные поступления трубопроводного газа, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $246 за тысячу кубометров.

Со второй недели мая европейская газовая отрасль наконец наладила закачку газа в подземные хранилища. Минувший отопительный сезон был рекордным по отбору (69,5 млрд куб. м, что на 24,3 млрд куб. м больше, чем в предыдущем сезоне). Это значит, что для компенсации растраченных запасов надо закачать столько же за лето, что само по себе является технически сложной задачей. Ещё более усугубляет ситуацию то, что фактически сезон закачки начался с опозданием на полтора месяца.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (32,74% по итогам 15 мая) находится на 13,3 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 1,4 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:20
Законопроект о промышленных выбросах вреден для экономики – Магера
11:13
ArcelorMittal снова объявила об увеличении цен на рулонную сталь на 50 евро за тонну
10:53
Liberty Steel Санджива Гупты проверят на предмет мошенничества
10:44
Где Украина может найти деньги на декарбонизацию - мнение
10:37
Иранские металлурги нарастили выпуск полуфабрикатов на 11%
10:15
Американская Arconic закрывает один из алюминиевых заводов
09:55
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
09:38
С целью сокращения выбросов Kobe Steel увеличит использование ГБЖ
09:18
Инициатива о введении акциза на зеленую э/э является абсурдной - Гриб
08:48
В апреле казахские металлурги увеличили стальную выплавку
08:03
Ряд сетей АЗС приостановили продажу премиального топлива
14.05.21
18:03
В Китае будут сурово наказывать за повышение цен на сталь
17:56
ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн
17:39
Газпром снижает транзит газа через Украину
17:19
Металлолом будет продолжать дорожать
16:55
Индия рассматривает возможность снижения или отмены импортных пошлин на сталь
16:37
Чистая прибыль Acerinox возросла до 95 млн долл.
16:15
Baosteel заявила о повышении цен на июнь
15:49
В I квартале ВВП Украины снизился на 2%
15:20
Метинвест досрочно погасил большую часть линии предэкспортного финансирования
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!