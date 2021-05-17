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Американская Arconic закрывает один из алюминиевых заводов

17.05.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Arconic, один из ведущих в стране производителей алюминиевой продукции, приняла решение о приостановке функционирования завода Chandler в штате Аризона, выпускающего экструдированный алюминиевый профиль для авиастроения.

Как заявляет компания, она в целом настроена оптимистично в отношении американского рынка алюминиевой продукции, но спрос со стороны авиакосмической отрасли слишком медленно восстанавливается после прошлогоднего кризиса.

Весной 2020 г. в начале эпидемия коронавируса Arconic останавливала несколько заводов в США. Но к настоящему времени все они вернулись в строй.

В своем отчете за первый квартал текущего года компания отмечает расширение спроса на алюминий в таких секторах как упаковка, транспортное машиностроение и обрабатывающая промышленность. Но эпидемия коронавируса в мире все еще продолжается, а значит, сохраняются ограничения на авиаперевозки.

МинПром




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