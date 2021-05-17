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Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов

17.05.21 09:55
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Группа "Метинвест" обнародовала основные показатели за 15 лет работы. Об этом сообщила компания на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы.

В частности, за 15 лет компания выплатила 165 миллиардов гривен налогов. Также на сайте указывается, что компания помогает генерировать 8% ВВП страны.

Как сообщалось ранее, "Метинвест" – один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5% – до 22,1 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

При этом в первом полугодии 2021 года "Метинвест" заплатит налог на прибыль в размере 10,2 млрд гривень, что более чем 7 раз выше чем в прошлом. Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза.

"Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", – сообщили в компании.

В начале пандемии COVID 19 "Метинвест" отказался от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии.

Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в местные бюджеты подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

МинПром

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