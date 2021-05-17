С целью сокращения выбросов Kobe Steel увеличит использование ГБЖ Японская металлургическая компания Kobe Steel заявила, что ставит своей целью снижение выбросов углекислого газа к 2030 г. на 30-40% по сравнению с 2013 г. благодаря использованию в доменных печах металлизированных окатышей, что дает возможность уменьшить потребление кокса и пылеугольного топлива.



Как сообщает Kobe Steel, испытания новой технологии проводились на доменной печи объемом 4844 куб. м на комбинате Kakogawa Works в течение месяца в октябре 2020 г.



При этом в доменную печь загружалось в больших (неназванных) количествах горячебрикетированное железо (ГБЖ), полученное по технологии компании MIDREX, которая является американским подразделением Kobe Steel Group.



За счет этого удалось добиться снижения использования кокса и пылеугольного топлива от 518 кг на тонну горячего металла до 415 кг и тем самым сократить выбросы углекислого газа примерно на 20%. В одной из плавок потребление углеродного восстановителя составило всего 239 кг на тонну чугуна, что, по данным компании, является рекордно низким показателем в мировой отрасли.



О финансовых результатах испытаний не сообщается. Тем не менее, Kobe Steel признает, что ГБЖ дороже кокса и железной руды, не говоря уже о пылеугольном топливе, так что себестоимость «низкоуглеродного» чугуна, очевидно, выше, чем обычного.



МинПром



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