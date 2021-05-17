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Инициатива о введении акциза на зеленую э/э является абсурдной - Гриб

17.05.21 09:18
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Инициатива Кабмина о введения акциза на зеленую электроэнергию является абсурдной. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Похоже, что правительство абсолютно не волнует не только нарушение Меморандума, но и полное фиаско инвестиционного имиджа страны в глазах иностранных инвесторов", - сказала она.

Нардеп напомнила, что по итогам 2020 года из-за больших убытков иностранные инвесторы вывели из Украины 1,3 млрд долл. Это крупнейший отток чистых инвестиций из украинской экономики за последние 20 лет. В первом квартале 2021 года из страны вышло еще 264 млн долл.

"Отрасль ВИЭ - одна из самых быстрорастущих в нашей экономике. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, зеленая энергетика нарастила мощности на 22%. Высокий темп, но нужно еще быстрее, так как чистая энергия лежит в основе решения таких задач, как декарбонизация экономики и создание водородной энергетики. Однако вместо получения стимулов от государства, украинская зеленая энергетика столкнулась с абсурдной системой решений, которые идут вразрез с официальными заявлениями Украины о приверженности зеленому курсу", - заявила В.Гриб.

Она также отметила, что долг перед компаниями-производителями чистой э/э на апрель 2021 года составил почти 18 млрд грн. Инвесторы получили лишь четверть долгов, которые правительство обязалось погасить в рамках подписанного в 2020 году Меморандума и принятого парламентом ЗУ № 810-IX. Зеленые компании согласились на предложение власти снизить зеленый тариф на э/э в обмен на погашение долгов. Бизнес выполнил свою часть сделки, а власть нет, подчеркивает политик.

В.Гриб акцентировала на том, что недальновидность и непрофессионализм власти уже стоили Украине кредита МВФ на сумму 2,9 млрд долл. Фонд однозначно дал понять, что возобновление кредитования нашей страны невозможно без наведения порядка в энергетике, в том числе без решения проблемы долгов перед зеленой энергетикой.

"Какие еще аргументы нужны Украине, чтобы начать выполнять свои обязательства и предоставить отрасли ВИЭ преференции для приоритетного развития? Возможно, в национальной энергетике назрели определенные кадровые решения, которые помогут сдвинуть решение проблем с мертвой точки", - подчеркнула народный депутат.

МинПром

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