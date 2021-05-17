В апреле казахские металлурги увеличили стальную выплавку В течение апреля 2021 года металлурги Казахстана выплавили 359 979 тонн нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении - 53,1%.



За январь-апрель показатели улучшились на 17% к аналогичному периоду 2020 года до 1 404 361 тонны, сообщается в материалах бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.



Апрельское производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана выросло в годовом соотношении на 17,7% до 250 396 тонн. За первые четыре месяца года объёмы составили 914 174 тонны, рост к аналогичному периоду 2020 года - 23,6%.



Производители ферросплавов снизили объёмы в апреле на 8,4% в годовом сопоставлении до 167 942 тонн, по итогам января-апреля - на 9% до 666 012 тонн.



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