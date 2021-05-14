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В Китае будут сурово наказывать за повышение цен на сталь

14.05.21 18:03 , Steelland
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Регуляторы рынка в Таншане, провинция Хэбэй на севере Китая, в пятницу созвали все металлургические компании в городе и предупредили их, чтобы они держались подальше от любых аномалий ценообразования, включая спекуляции и накопление товаров. Об этом сообщили в китайском издании Global Times.

Регулирующие органы отметили, что рост цен на сталь намного превысил рост цен на железную руду, и пригрозили наложить "суровые" штрафы, даже включая отзыв лицензий на ведение бизнеса, если производители стали участвовали в незаконной деятельности по ценообразованию.

Ван Цзяньфу, помощник генерального директора шанхайской консалтинговой фирмы Steelhome, сообщил в пятницу Global Times, что фьючерсные цены, как правило, очень чувствительны к рыночной информации, когда они достигают периодического пика.

"Высокие цены на сырье упоминались высшими властями Китая не менее трех раз за последний месяц", - сказал Ван, отметив множество факторов, в том числе внимание властей и повышение биржевых комиссий за транзакции, что может быть причиной падения фьючерсных цен на железо руда, уголь, сталь и другие.

"Этот раунд корректировки цен повлияет как на фьючерсные, так и на спотовые цены", - сказал Ван, отметив, что цены на сталь на внутреннем рынке выросли до уровней, сопоставимых с ценами на зарубежных рынках.

Старший руководитель судостроительной компании в Ухане, провинция Хубэй в Центральном Китае, охарактеризовал ситуацию как «крайне ненормальную», отметив, что такое повышение фьючерсных цен - это не то же самое, что умеренная инфляция цен, которая способствует экономическому росту.

МинПром

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