ПриватБанк перечислил в бюджет 10 млрд грн Государственный "ПриватБанк" 14 мая перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн.



В частности, 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 3,65 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.



Напомним, Кабинет министров установил для "ПриватБанка" размер дивидендов на уровне 80% чистой прибыли, для "Ощадбанка" – на уровне 30%, для остальных госкомпаний – 50%.



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